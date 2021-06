Date : du 2 au 4 juillet

Lieu : théâtre Jeongdong à Séoul





Un festival d’été réunissant des musiciens de styles différents se tiendra du 2 au 4 puis du 9 au 11 juillet au théâtre Jeongdong à Séoul.





Dans le cadre de cet événement intitulé « L’été de Jeongdong », l’auteure-compositrice-interprète Kim Sa-wol montera d’abord sur scène les 2 et 3 juillet.





Après la chanteuse folk, la rappeuse Sleeq qui a fait ses débuts en 2013 avec « Lightless » prendra le relais le 4 juillet. La chanteuse et l’écrivaine Oh Ji-eun se produira en concert les 9 et 10 juillet avant de laisser la place à lalasweet, un duo féminin formé en 2008.





Ces artistes qui appartiennent tous au label Your Summer donneront chacun un spectacle de 100 minutes.