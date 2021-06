Lee Hyun-woo sera de retour pour un nouveau concert

Date : le 21 juillet

Lieu : Centre de culture et d’art à Incheon





La municipalité d’Incheon a lancé en 2008 un concert mensuel baptisé « Coffee concert » qui a fait déplacer plus de 70 000 spectateurs pendant ces 13 dernières années. Cette année, dix spectacles sont programmés entre mars et décembre pour le grand bonheur des habitants de cette ville.





Lee Hyun-woo qui mène sa carrière musicale depuis 1991 montera sur scène le 21 juillet au centre de culture et d’art à Incheon. Il est aujourd’hui mieux connu comme présentateur de l’émission de radio « KBS Cool FM » qu’il anime tous les matins entre 9 h et 11 h depuis 2007.





Cette fois-ci, il fera son retour en tant que chanteur. Durant le « Coffee concert », il interprétera ses meilleurs hits comme « Rêve » et « The day after you left », publiés respectivement en en 1991 et en 1997.