« DON’T FIGHT THE FEELING », l’album spécial d’EXO

Le roi de la k-pop vient de dévoiler un cadeau exceptionnel pour ses fans surnommés « EXO-L » qui sont nombreux à travers le monde.





Intitulé « DON’T FIGHT THE FEELING », qui veut dire « ne lutte pas contre le sentiment », cet album spécial, sorti le 7 juin dernier, est composé de cinq morceaux représentés par le titre phare éponyme. Sa sortie est d’autant plus attendue que le boys band est de retour après un an et six mois d’absence depuis la publication de son 6e opus officiel « OBSESSION » dévoilé en novembre 2019.





Les EXO-L ont réservé un accueil chaleureux pour ce nouveau disque même si le groupe masculin n’est pas au complet suite aux récents départs de Chan-yeol et de Baek-hyun pour leur service militaire. L’album spécial a été d’ailleurs créé par sept membres, à savoir Xiumin, Lay, D.O, Kai, Se-hun, Chan-yeol et Baek-hyun. Chen et Su-ho qui effectuaient leur obligation militaire l’an dernier n’ont pas pu y participer.





Malgré cette contrainte, le dernier disque d’EXO dont la prévente a dépassé les 1,22 million d’exemplaires, a pris la tête du classement d’iTunes dans 85 pays, y compris aux Etats-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne et en Italie.