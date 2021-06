Les boys bands se font rares dans le peloton de tête des sites de musique en streaming

ⓒ Big Hit Music

Les sites de musique en streaming comme Gaon ou Melon reflètent la dernière tendance de la k-pop.





Dans le top 100 des chansons les plus écoutées sur le site Gaon pour la première semaine du mois de juin, le nombre de boys bands qui y font leur apparition n’est que de trois lorsqu’on exclut BTS.





Ce sont The Boyz, TXT et NCT Dream. Leurs chansons « Kingdom Come », « 0X1=LOVESONG » et « Hot Sauce » sont respectivement classées à la 37e, à la 42e et à la 60e place.





La même tendance est observée pour le mois de mai. A part BTS, les boys bands sont quasi absents du peloton de tête. Le groupe qui affiche le meilleur résultat est NCT Dream qui a réussi à placer le titre phare de son 1er opus officiel au 14e rang.





En revanche, les girls band qui proposent des chansons visant plutôt un public large comme ITZY, Oh My Girl, Brave Girls ou bien STAYC dominent la plupart des sites consacrés à l’écoute de la k-pop.





Selon les experts, ce phénomène est lié à la stratégie des fans qui concentrent leurs efforts sur les sites de musique à l’étranger ou l’achat d’albums physiques pour offrir une meilleure place à leurs idoles sur le marché international.





Résultat, NCT Dream a pris la tête du classement d’iTunes dans 37 pays avec son 1er album studio « Hot Sauce » sorti le 10 mai, pendant que le 2e opus officiel de TXT dévoilé le 31 mai a débuté à la 5e position du classement des albums du Billboard.