U Sung-eun et Louie officialiseront leur union le mois prochain

U Sung-eun, vice-championne de la saison 1 de Voice Korea va épouser Louie, membre du duo hip-hop Geeks. Selon The Music Works, l’agence de la première, la cérémonie de mariage aura lieu le 11 juillet à Séoul. Les deux musiciens qui se sont liés d’amitié il y a deux ans à travers la musique vont ainsi officialiser leur union.





Pour rappel, U Sung-eun a assuré le featuring de « Are You Up ? », extrait du mini-album solo de son futur mari publié en mars 2014.





La vocaliste âgée de 33 ans a publié une lettre manuscrite sur ses réseaux sociaux afin d’annoncer cette nouvelle à ses fans. Elle s’est également engagée à poursuivre sa carrière de chanteuse même après le mariage.