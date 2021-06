JO de Tokyo : acclamations et alcool seront interdits

ⓒ YONHAP News

A moins de quatre semaines de l’inauguration des Jeux olympiques d’été de Tokyo, le comité d’organisation a dévoilé la semaine dernière une directive stricte concernant les spectateurs pour la prévention du COVID-19.





Selon la réglementation, toute personne affichant une température corporelle supérieure à 37,5°C se verra refuser l’entrée. Ensuite, il sera interdit d’acclamer les sportifs et d’entrer en contact direct avec d'autres spectateurs. Le public n’aura pas non plus le droit de demander des autographes aux athlètes ni de consommer des boissons alcoolisées pendant les matchs.





Ceux qui ne respectent pas le protocole risquent d’être exclus des stades. Il sera aussi conseillé de regagner son domicile directement après avoir assisté aux compétitions.





D’après la présidente du comité, Seiko Hashimoto, jusqu’à 10 000 spectateurs seront autorisés sur les terrains de sport, mais elle a averti de ne pas s’attendre à une ambiance festive.