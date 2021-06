La Thaïlande mobilise la marine pour enlever un immense filet abandonné en mer

ⓒ YONHAP News, www.facebook.com/imancamera

Un immense filet de pêche jeté dans la mer près de la province du Pattani en Thaïlande qui étouffait les récifs coralliens a été retiré après une opération de quatre jours.





A en croire le journal Bangkok Post, afin d’enlever cet outil de pêche long de 200 m et pesant 800 kg, près de 40 employés du ministère de l’Environnement et plongeurs de la marine ont été mobilisés. L’armée navale a envoyé un avion de patrouille maritime et un hélicoptère en plus d’un navire de guerre pour soutenir cette mission.





Le filet aurait abimé 550 m² de récifs de corail ainsi que d’autres faunes maritimes. Les autorités publiques vont lancer une enquête afin de retrouver le bateau qui a abandonné ce déchet.