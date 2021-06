Les Philippines détruisent 21 véhicules de luxe pour lutter contre le trafic

ⓒ YONHAP News

Le Bureau des douanes des Philippines a récemment publié sur YouTube une vidéo montrant la destruction de 21 voitures de luxe à Manille et à Cagayan de Oro. Un dispositif ordonné par l’homme fort de l’archipel, Rodrigo Duterte, dans le but de relayer un message puissant pour lutter contre le trafic illégal.





Dans le clip, on voit des véhicules de marques comme McLaren, Bentley et Porsche se faire broyer par une pelleteuse. Leur prix est estimé à environ 1 million d'euros. Ces automobiles ont été importées illégalement entre 2018 et 2020. Les autorités philippines ont démoli 17 voitures de la même manière en février dernier.