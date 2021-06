Exposition de la peintre Elisabeth Peyton

ⓒ LEEAHN GALLERY, Shi-Woo Lee

L'exposition de la peintre américaine Elisabeth Peyton est actuellement à l'affiche de la Leeahn Gallery à Séoul.





Née en 1965, Elisabeth Peyton est connue pour ses portraits d'amis et de célébrités, peints sur toile de petit format. Elle a fait ses études à la School of Visual Arts de New York et a commencé à exposer ses œuvres depuis le début des années 1990. Ses portraits, réalisés à partir des photographies des sujets, sont caractérisés par des touches larges, rapides et colorées.





Cette première exposition solo de l'artiste new-yorkaise à Séoul présente onze œuvres, dont « Lara », un portrait à l’aquarelle de son assistante, « Tony Leung Chiu-Wai (Happy Together) », une peinture à l’huile représentant le célèbre acteur hongkongais, ou encore l’autoportrait de la peintre intitulé « Reflection ».





L'exposition, qui a débuté le 15 juin, durera jusqu'au 31 juillet.





Date : du 15 juin au 31 juillet 2021

Lieu : Leeahn Gallery à Séoul