Soirée d’ouverture du World Opera Festival 2021

L'édition 2021 du World Opera Festival se déroulera du 20 juillet au 29 août à Séoul. Quatre soirées de gala d'opéra seront organisées dans le cadre de ce festival. Pour chacune d'elles, placée sous un thème différent, des extraits de quatre opéras mondialement connus seront présentés. Autant dire qu’il y en aura pour tous les goûts.





La soirée d'ouverture, qui aura pour thème l'Emotion, se tiendra le 20 juillet au Centre d'arts de Séoul et présentera des airs de « I Puritani » de Bellini, de « Cavalleria rusticana » de Mascagni, de « Così fan tutte » de Mozart et de « La Traviata » de Verdi, interprétés par des chanteurs comme, entre autres, la soprano Chung Kot-nim, les ténors Jin Sung-won et Kang Yo-sep, accompagnés par le Beha Philharmonic Orchestra.





La deuxième soirée aura lieu le 21 août, également au Centre d’arts de Séoul, et les deux autres, respectivement le 28 et le 29 août, au Centre culturel Sejong.





Date : le 20 juillet 2021

Lieu : Centre d'arts de Séoul