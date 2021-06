ⓒ Getty Images Bank

Deux mots anglais « self » et « economics », pour soi-même et économie en français, ont été combinés pour créer un nouveau terme les « selfinomics ». Dans les selfinomics, les individus créent leur propre contenu et en tirent profit.

En fait, il est facile de s’imaginer ce type d’activité économique. Les youtubers et les blogueurs en sont un exemple. Ils n’occupent pas d’emploi particulier, mais ils arrivent à gagner de l’argent avec ce qu’ils créent sur Internet.

Les chaînes sur YouTube traitent divers thèmes, comme les jeux, la technologie financières, la cuisine, la décoration d’intérieur ou encore le sport, et le marché pour ces chaînes se développe rapidement. Ce qui fait que certains créateurs de contenu qui ont la chance d’avoir de nombreux abonnés gagnent beaucoup d’argent. Et le phénomène devrait se poursuivre encore un certain moment du fait que le marché lié à l’autonomie va continuer à se développer, notamment en raison du développement d’Internet, mais aussi de la persistance de la pandémie de COVID-19.

Toutefois cela n’engendre pas que des côtés positifs. Il arrive en effet que certains YouTubers produisent des contenus provocateurs ou de fausses nouvelles dans le but d’augmenter leur nombre de vues et pour contrer la concurrence qui est devenue très extrême.