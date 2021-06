L’histoire de Heungbu

ⓒ YEOWON MEDIA HANKOOK GARDNER CO. LTD

Il était une fois, à une époque lointaine, deux frères, l’aîné Nolbu et le cadet Heungbu. Ils devaient partager les biens de leurs parents décédés, mais l’impitoyable Nolbu prit tout et chassa le cadet et sa famille du foyer, les mains vides.





Un matin, ne pouvant plus supporter les pleurs de ses enfants affamés, Heungbu décida de se rendre chez son frère.

« Belle-sœur, pitié, donne-moi un peu de riz cuit ! »

« Quoi ? Tu veux de la nourriture ? Alors, prends ça ! »

La femme de Nolbu frappa Heungbu sur la joue avec la spatule qu’elle tenait dans sa main.





Le printemps arriva et une hirondelle fit son nid sous le toit de la maison de Heungbu. Un jour, un gros serpent grimpa jusqu’au nid d’hirondelle.

« Va-t’en, vicieux serpent ! »

« Oh non, regarde ! L’un des poussins est tombé du nid. »

Heungbu fixa la patte de la petite hirondelle avec un morceau de tissu. Un mois plus tard, l’oiseau blessé devint assez fort pour voler tout seul.





Le printemps suivant, les hirondelles revinrent. Le poussin à la patte cassée était devenu un oiseau fort et robuste. Le couple planta la graine, qui germa bientôt et grossit pour donner d’énormes fruits.

« Nous scions, nous scions ensemble ! »

« Nous scions, nous scions ensemble ! »

Le coffre et le sac sortis des calebasses donnaient de l’argent et du riz sans cesse. Heungbu était désormais un homme très riche !





La nouvelle de la richesse soudaine de Heungbu se répandit vite. Le méchant Nolbu allongea le bras vers le nid d’hirondelle sous son toit pour prendre un poussin et lui casser la patte. Il enroula un morceau de tissu autour de la patte cassée.





Le printemps suivant, le couple planta la graine de calebasse apportée par l’hirondelle, qui poussa rapidement pour donner des fruits. Que trouvèrent-ils dans les calebasses ?





Une bande de voleurs prit tous les objets précieux de chez Nolbu et des policiers frappèrent le couple avec leurs bâtons.





« Nolbu, tu dois être puni pour avoir expulsé le gentil Heungbu et les siens ! »

« Je suis désolé, je suis sincèrement désolé… »





Affamés, les deux se dirigèrent vers chez Heungbu, puisqu’ils n’avaient nulle part où aller. Le généreux Heungbu les accueillit à bras ouverts. Et ils vécurent heureux tous ensemble avec les hirondelles qui venaient chaque année nicher sous le toit de chez Heungbu.