La Corée du Nord renforce son contrôle idéologique

Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en 2012, l’État communiste a renforcé son contrôle sur l'idéologie afin d’entraver l’influence d’idées étrangères au régime sur les jeunes générations.

« Les adolescents nord-coréens sont friands de contenus culturels sud-coréens tels que la musique, les films et les feuilletons télévisés, qui circulent via des dispositifs de stockage comme les clés USB. Ce qu’ils voient dans ces films et séries doit certainement les stupéfier, car c’est un nouveau monde qu’ils découvrent, un monde qui leur a été caché et dont ils n’ont jamais rien su », explique Hong Min, chercheur de la division de recherche sur la Corée du Nord à l'Institut coréen pour la réunification nationale.

Une réunion de l'Assemblée populaire suprême, le Parlement nord-coréen, a adopté en décembre 2020 un projet de loi appelant à la promulgation de quatre nouvelles dispositions, dont une contre ce que le régime appelle l'idéologie et la culture réactionnaires. Outre l’objectif de renforcer l'unité interne, cette loi s'attaque à la culture capitaliste s’infiltrant dans le pays, y compris celle de son voisin du Sud.

Alors que le Nord traverse une grave crise économique, le contrôle de la jeune génération est apparu comme un facteur important du maintien du régime. Mais celle-ci étant de plus en plus soumise aux influences extérieures, on peut se demander pour combien de temps encore ce contrôle idéologique sera efficace.