Les peintures de propagande en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

Les affiches de propagande nord-coréennes se composent d’un dessin et d’un slogan court et accrocheur dont le but est de capter l’attention et de faire passer en un coup d’œil le message recherché.

Les peintures sont réalisées par des artistes des studios d'État de la capitale et des régions locales, notamment le Pyongyang Art College, le Mansudae Art Studio, la Maison d'édition du Parti des travailleurs de Corée, le Central Art Studio, le Korean State Railway Art Studio et le Pyongyang Printing College.

« Les premières personnes à apparaître sur ces affiches étaient des ouvriers, des agriculteurs et des soldats, principalement des ouvriers d'aciéries et de chantiers de construction, ainsi que des ouvrières d’usines textiles. Mais durant les années de l'ancien leader Kim Jong-il, les ouvriers et les agriculteurs ont disparu au profit des soldats. Quant aux affiches récentes, celles-ci font la part belle aux scientifiques et ingénieurs », explique la professeur Choi Hee-sun, du département d’Art de l'université Chung-Ang.

Les œuvres socialistes se faisant rares de nos jours, les peintures de propagande nord-coréennes ont leurs aficionados, qui exposent parfois leurs collections à l’étranger. La plupart d’entre eux sont chinois ou européens. Ces peintures sont donc aussi un moyen de faire rentrer des devises étrangères dans le pays.