Date de naissance : le 1er juillet 1994

Début : 2016





Jeong In-seong est un chanteur sud-coréen appartenant au label 220 Entertainment. Il est membre du boys band KNK.





Né en 1994, Jeong a été stagiaire à Big Hit Entertainment puis à FNC Entertainment avant de devenir le chanteur principal du groupe KNK, lancé par YBN Entertainment. KNK compte comme autres membres Park Seung-jun, Kim Yoo-jin, Kim Ji-hun et Oh Hee-joon et a fait ses débuts en mars 2016 en sortant son premier single album intitulé « Knock ». Trois mois plus tard, le boys band a publié son premier mini-album « Awake », composé de 8 titres dont la chanson phare « Back Again ».





Parallèlement à ses activités au sein de KNK, le jeune homme fait aussi des apparitions en tant que chanteur solo. Il a participé en 2017 à l'émission de télé-réalité de survie « MIXNINE » diffusée sur la chaîne JTBC.





En juin 2021, Jeong In-seong a publié une chanson acoustique intitulée « Memories » pour la bande originale de la série télévisée « Jeunesse de mai », diffusée sur la chaîne KBS2, qui raconte une histoire d’amour sur fond du soulèvement démocratique de Gwangju en mai 1980.





Knock (single, mars 2016)

Awake (mini-album, juin 2016)

Memories (single, juin 2021)