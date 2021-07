Nom réel : Han Jin-seong

Année de naissance : 1995

Début : 2021





E:Rn, de son vrai nom Han Jin-seong, est un chanteur et compositeur sud-coréen, spécialisé dans le R&B et le hip-hop. Né en 1995, il a débuté en février 2021 sous le label Music Farm, qui abrite des artistes tels que Kim Dong-ryul, Lee Juck, John Park et Kwak Jin-eon.





Avant de faire ses débuts officiels, il s’est fait connaître auprès des amateurs de R&B et de hip-hop en publiant ses chansons sur la plateforme de streaming musical Soundcloud et a collaboré avec d’autres musiciens sous le nom de Cokebath. Il a notamment écrit et composé une chanson intitulée « Lukewarm » pour l'album « Shininryu » du musicien hip-hop Primary, sorti en 2017. Il a également participé à la chanson « Irony » publiée dans le mini-album « After » du chanteur Jeong Se-woon en 2018.





Le 28 février 2021, E:Rn a sorti son premier single « Pretend To Know », dont il a participé à la composition et à l’écriture. Il s’agit d’une chanson R&B au tempo lent qui met en valeur la voix unique et captivante du jeune artiste. Le 3 mars, E:Rn a interprété cette chanson sur le plateau de l'émission musicale « Yoo Hee-yeol's Sketchbook » de la chaîne KBS2.





Pretend To Know (single, février 2021)