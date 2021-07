Oh ! La villa Samgwang (5) 그래도 돼요?

Dialogue

재희 : 오늘 제 방에서 같이 주무세요.

Jae-hui : Aujourd’hui, vous pouvez dormir dans ma chambre.

정후 : 그래도 돼요?

Jeong-hoo : Je peux ?

재희 : 예, 뭐….

Jae-hui : Ben oui…





※ En raison de la diffusion d’une émission spéciale, la leçon audio de cette semaine n’est pas fournie.





L’expression de la semaine

그래도 돼요? : Je peux ?





그러다 : verbe qui est la forme contractée de « 그리하다 » qui signifie « faire comme ça ». « 돼요 » est la forme contractée de « 되어요 ».





Cette expression est employée pour demander si on peut faire ce que l’interlocuteur a dit. Si on ajoute -아도/어도 되다 au radical du verbe, cela signifie « autoriser ou permettre de faire une action ou une chose ». Par exemple, « Puis-je entrer avec mes chaussures ? », c’est en coréen « 신발 신고 들어가도 돼요? » 신발 a le sens de « chaussure », 신다 « mettre à ses pieds » et 들어가다 « entrer ». Avec cette question, on demande s’il est permis d’entrer sans enlever ses chaussures.





Exemples

① 가: 바쁘신 것 같은데 먼저 가세요.

나: 그래도 돼요? 죄송해서 어떡해요.

A: Comme vous avez l’air d’être occupé, partez avant moi.

B: Je peux ? Je suis vraiment navré.





② 가: 아직 책 다 못 읽으셨으면 나중에 주세요.

나: 어머, 그래도 돼요? 감사합니다.

A: Si vous n’avez pas fini le livre, vous pouvez le rendre plus tard.

B: Ah, je peux ? Merci.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

오늘 : « aujourd’hui »

제 : « mon » ou « ma »

방 : « chambre »

에서 : particule de lieu

같이 : « ensemble »

주무세요 : forme impérative honorifique de 주무시다, « dormir », qui est une forme honorifique de 자다

예 : « oui »

뭐 : « ben »