Restrictions commerciales de Tokyo : Séoul tire son épingle du jeu

ⓒYONHAP News

Deux ans se sont écoulés depuis que le Japon a imposé à la Corée du Sud des restrictions d’exportations sur des matériaux essentiels à la fabrication des semi-conducteurs et des écrans plats. Finalement, le pays du Matin clair a su transformer cette crise en opportunité. C’est ce qu’a affirmé, jeudi, le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie en rendant compte des résultats de deux années pour renforcer la compétitivité des activités dites « matériaux, composants et matériel ».





La Corée du Sud a réussi à réduire sa forte dépendance vis-à-vis de l’Archipel, notamment pour les trois matériaux clés frappés par cette mesure de rétorsion. En effet, elle a vu ses importations de fluorure d’hydrogène de haute pureté tomber à 4,6 millions de dollars ces cinq premiers mois de cette année, soit un recul netde 83,6 % en glissement annuel par rapport à 2019, cela grâce aux entreprises domestiques qui sont parvenues à le mettre au point. Ensuite, le pays du Matin clair a pu remplacer le polyamide fluoré par un matériau alternatif, à savoir le verre ultrafin. Enfin, il a su diversifier ses importations de résine photosensible pour voir, par exemple, celles en provenance de Belgique se multiplier par 12. Par ailleurs, sa dépendance à l’égard de son voisin dans les 100 articles les plus essentiels est passée de 31,4 % à 24, 9%, soit une baisse de 6,5 % en deux ans.





Pour rendre plus autonomes les industries concernées, le gouvernement a apporté un soutien total aux producteurs locaux dans le secteur dit « matériaux, composants et matériel ». Ce secteur compte désormais 31 PME ou entreprises de taille intermédiaire dont la capitalisation boursière est de plus de 1 000 milliards de wons, soit 743 millions d’euros, contre 13 firmes en 2019.





Cependant, la Corée du Sud a vu son déficit commercial vis-à-vis du Japon rebondir à 10 milliards de dollars de janvier à mai 2021, en hausse de 35 % sur un an. Cela s’explique par l’essoufflement du boycott massif des produits « made in Japan » lancé il y a deux ans. Le pays devrait réduire davantage sa dépendance vis-à-vis des produits nippons et donc, fondamentalement, changer la nature de son commerce extérieur.