Adoption d’un deuxième additif au budget 2021

Le gouvernement a entériné, jeudi en conseil des ministres, le projet de deuxième rallonge budgétaire pour cette année, afin de faire face à la crise économique provoquée par le COVID-19. Son montant s’élève à 33 000 milliards de wons, l’équivalent de 24,5 milliards d’euros, soit un record historique pour une hausse des dépenses fiscales.





Dans le détail, une enveloppe de 15 700 milliards de wons, soit 11,7 milliards d’euros, est affectée à un lot de trois types d’aide COVID-19. D’abord, 68 % de ce montant sera alloué à une aide dite « en symbiose ». Il s’agit de verser 250 000 wons (185 euros) par personne aux 80 % des foyers les plus modestes en termes de revenu, et une somme supplémentaire de 100 000 wons (75 euros) par personne aux citoyens à bas revenu tels que les RMIstes. Ensuite, toute la population sans distinction de revenu pourra bénéficier d’une aide visant à inciter à la consommation, ce sous forme de remboursement en espèces d’une partie des dépenses par carte de crédit. Cela représente 7 % de l’enveloppe. Ainsi, plus un citoyen est démuni, plus il sera aidé. Enfin, 25 % du montant servira à aider quelque 1 130 000 petits commerçants et industriels en difficulté, qui ont été soumis à l’interdiction des rassemblements ou à la restriction des heures d’ouverture au moins une fois depuis août dernier, ou bien qui relèvent des secteurs définis comme « en crise ». Chacun pourra toucher une aide allant de 1 million (745 euros) à 9 millions de wons (6 700 euros).





Par ailleurs, 2 600 milliards de wons (1,9 milliard d’euros) seront débloqués pour la création d’emplois et l’amélioration de la vie quotidienne, 4 400 milliards de wons (3,3 milliards d’euros) pour l’achat de vaccins et le renforcement des mesures sanitaires. 12 200 milliards de wons (9,1 milliards d’euros) seront quant à eux dédiés aux dotations aux collectivités locales.





A noter que le gouvernement assurera cette nouvelle rallonge budgétaire sans émettre de nouvelles obligations d’Etat. Pour cela, il recourira aux recettes fiscales supplémentaires et à l’excédent budgétaire dont le montant total devrait atteindre 35 000 milliards de wons (26 milliards d’euros). Il « rendra aux contribuables » 33 000 milliards de wons (24,5 milliards d’euros), tandis qu’il déversera 2 000 milliards de wons (1,5 milliard d’euros) dans le remboursement de ses emprunts, ce qui abaissera la dette publique à 47,2 % du PIB, contre 48,2 % actuellement.