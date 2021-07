Sommet Séoul-SICA : une coopération élargie pour la transition écologique et numérique

ⓒYONHAP News

Le président de la République a tenu, le 25 juin, un sommet en visioconférence avec les dirigeants du Système d’intégration centraméricain (SICA) et le secrétaire général de ce dernier. Il s’agit du premier sommet Séoul-SICA depuis 2010. D’ailleurs, c’est le premier sommet multilatéral avec l’Amérique centrale sous le gouvernement de Moon Jae-in. Le SICA est constitué de huit nations, à savoir le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, le Belize et la République dominicaine.





Lors de ce rendez-vous, les participants étaient sur la même longueur d’onde pour souligner l’importance de leur coopération dans la transition écologique et numérique pour une reprise économique rapide suite à la crise du COVID-19 et pour une croissance durable dans l’avenir. Moon Jae-in a souligné que la Corée du Sud et le SICA avaient fait preuve de solidarité et de coopération en partageant leurs produits et leur expérience dans la lutte contre la pandémie. Il a souhaité que les deux parties puissent élargir leur coopération inclusive et tournée vers l’avenir. Les chefs d’Etat des pays membres du SICA l’ont remercié du soutien matériel sanitaire. En réponse, le locataire de la Cheongwadae a promis de déployer ses efforts afin d’assurer l’approvisionnement de vaccins anti-COVID aux pays en développement.





A l’issue de cette conférence virtuelle, les participants ont adopté une déclaration conjointe. Ils y ont affirmé la volonté d’établir un partenariat de coopération global pour faire face au changement climatique, à la crise pandémique de coronavirus et à la quatrième révolution industrielle. Par ailleurs, le texte prévoit de réinstaurer le Fonds de coopération Séoul-SICA, et la Corée du Sud a fait part de son intention d’élargir l’aide publique au développement pour le SICA. Ce dernier a promis de continuer à s’aligner sur les effets de Séoul pour instaurer la dénucléarisation complète et la paix permanente dans la péninsule coréenne.





Le SICA est un organe régional lancé en 1991. Il s’appuie sur le CA-4, une sorte d’espace sans contrôle aux frontières intérieures des pays signataires de l’accord en Amérique centrale, à savoir le Guatemala, le Salvador, le Honduras et le Nicaragua. Le Costa Rica, le Panama, le Belize et la République dominicaine ont rejoint ces quatre nations. Selon les données 2018, le SICA compte 58 millions d’habitants sur une superficie de 572 000 km2. Et il représente un total des PIB intra-zones de 266 milliards de dollars avec un revenu de 5 200 dollars par tête.





Le SICA est au cœur des échanges commerciaux et de la logistique de distribution sur le continent américain et est en plein essor pour s’imposer comme un marché émergent prometteur. En effet, il a bénéficié de la redistribution de nombreuses unités de production d’articles destinés au marché américain, qui se sont installées dans les pays voisins des Etats-Unis depuis l’éclatement de la pandémie. D’après la Cheongwadae, le dernier sommet avec le SICA permettra au pays du Matin clair d’élargir davantage son horizon diplomatique en Amérique centrale et latine.