Le tourisme rural (4)

La grande question qui entoure le tourisme rural reviendrait presque à questionner la notion de tradition. On trouve par exemple plusieurs définitions au terme de « village folklorique ».

Dans la première, il s’agit d'un village dit « traditionnel » où le mode de vie le serait aussi, tout en étant en accord avec son environnement. Adieu les immeubles modernes, donc, mais oui, un habitant a tout de même droit à une machine à laver.

Ensuite, vous retrouvez des villages qui ont volontairement été réorganisés ou réorientés, pour le tourisme ou l’économie, vers un style traditionnel, le mode de vie de leurs habitants n’allant pas obligatoirement de pair avec l’habitat.

Enfin, vous rencontrerez des villages folkloriques que l'on pourrait qualifier de « temporaire ». Il s’agit ici d'un décor pour touristes dans lequel seront organisées manifestations et autres performances par des musiciens, des acteurs et autres figurants employés dans le but de divertir.





ⓒ Elody Stanislas

En voyageant à travers la Corée, vous apercevrez ces trois types de « villages folkloriques ». Les activités elles aussi varient. Vous pourrez aider les habitants en participant à des tâches journalières ou encore participer à des activités culturelles typiques comme faire des gâteaux de riz, battre le blé ou les haricots, ou jouer aux jeux d'antan comme on peut le faire dans le village de Hahoe à Andong. (Cependant, comme ce dernier, ils ne sont pas tous inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco).





ⓒ Getty Images Bank

A Inje, certains seront peut-être choqués par la présence d’un circuit de Formule 1. Oui, si le district promeut le tourisme rural, toutes les activités ne tournent pas autour de la campagne, de l'agriculture ou des traditions. Profitez donc de la campagne tout en laissant aller vos envies de sports extrêmes. Le tourisme rural, c'est avant tout s’éloigner géographiquement des grandes villes. Pour les activités, il y en a pour tous les goûts !





ⓒ Elody Stanislas