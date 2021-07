Les superstitions en Corée du Sud

Cette semaine, nous vous emmenons dans un monde où on parle d’amour, de malheur, de chance, de mort mais aussi de souris, de ventilateur, de grains de beauté, de pomme et de stylo rouge…





ⓒ Getty Images Bank

Voici un petit extrait des quelques superstitions que vous découvrirez en écoutant l’émission :

« Ne vous coupez pas les ongles la nuit » ! … Il y a très longtemps, on disait qu’il fallait éviter de se couper les ongles la nuit pour que les souris ne puissent pas manger les rognures. A l’époque, pour s’éclairer, on ne disposait que d’une bougie ou au mieux d’une lampe à huile, et pas vraiment d’outils adaptés comme aujourd’hui avec nos coupe-ongles. Donc pour ne pas prendre le risque de se blesser en se coupant, on racontait aux enfants que si on se coupait les ongles à la nuit tombée, une souris mangerait nos ongles coupés, se transformerait en être humain, prendrait notre apparence et volerait notre âme !





ⓒ Getty Images Bank

Saviez-vous que l’on dit ici que si vous offrez des chaussures à l’élu de votre cœur, il s’enfuira avec quelqu’un d’autre ? Ou encore qu’une femme devrait éviter de cuisiner des ailes de poulet ou d’autres volailles pour garder son conjoint à ses côtés, faute de quoi il pourrait bien s’envoler ailleurs ?





ⓒ Getty Images Bank

Il ne faut surtout pas écrire le prénom de quelqu’un avec la couleur rouge car cela lui portera malheur, voire lui sera fatal ! Ceci viendrait du fait qu’il y a très longtemps en Chine et en Corée, seul l’empereur ou le roi pouvait signer son nom de la couleur rouge.





ⓒ Getty Images Bank

« La pomme que vous mangez pour le dîner est une pomme empoisonnée ». Beaucoup de Coréens croient que la pomme du matin est une pomme d'or et que la pomme mangée le soir est une pomme venimeuse. La raison de cette superstition est que les acides organiques contenus dans les pommes endommageraient la paroi de l'estomac et provoqueraient des brûlures gastriques, et les fibres et la pectine favorisent la fonction intestinale, ce qui peut rendre le sommeil difficile en raison des selles la nuit.





Découvrez d’autres superstitions au pays du Matin clair dans le podcast de l’émission.