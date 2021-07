Bilan du 1er semestre 2021 (4) : les membres de DJ DOC se divisent suite à un drame familial

ⓒ Superjam Records

Formé en 1994, DJ DOC est un groupe de hip-hop masculin composé du leader Lee Ha-neul, du vocaliste Kim Chang-ryul et du rappeur Jung Jae-young.





Surnommé les « brigands » de la k-pop, ils ont récemment beaucoup fait parler d’eux suite à la mort subite du petit frère de son leader, Lee Hyun-bae, qui était lui aussi musicien.





La disparition de ce dernier ayant publié son 1er album « Old Rookies » en tant que duo 45RPM en 2005, a révélé le conflit qui persiste depuis longtemps au sein du trio qui ne publie plus aucun album depuis plus de 11 ans.





Selon Lee Ha-neul, les trois membres ont décidé de se lancer dans l’hôtellerie sur l’île méridionale de Jeju. Cependant, les deux autres membres ont abandonné le projet face aux coûts importants de construction, et son petit frère qui était venu à la rescousse a dû supporter les lourdes dettes à leur place.





Une autre révélation ! C’est ce dernier qui a assuré durant 20 ans l’écriture des paroles de la plupart des hits de DJ DOC, officiellement publiés sous le nom du vocaliste Kim.





Deux jours après la mort de Lee Hyun-bae, Kim Chang-ryul, sorti du silence, a demandé au public de ne pas se livrer à des spéculations. Il a ensuite démissionné, le 11 mai dernier, de son poste de directeur de l’agence de production SidusHQ.