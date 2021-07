Bilan du 1er semestre 2021 (2) : Brave Girls et SG Wannabe savourent leur succès tardif

ⓒ BRAVE ENTERTAINMENT, STONE MUSIC ENTERTAINMENT

Le rétro est le mot d’ordre dans le domaine de la culture cette année. Et le milieu de la k-pop ne fait pas exception. Cette tendance a propulsé sur le devant de la scène certains groupes presque oubliés du grand public qui étaient sur le point de se dissoudre.

C’est le cas de Brave Girls. Le groupe féminin lancé par le producteur star Brave Brother a vu « Rollin’ », titre phare du 4e mini-album sorti en mars 2017, créer le buzz en ligne en février dernier en profitant de l’algorithme de YouTube. Cette chanson s’est ensuite retrouvée dans le peloton de tête de tous les hit-parades de la k-pop à partir du mois de mars, soit quatre ans après sa publication.





Aujourd’hui, le quartette est omniprésent dans le paysage audiovisuel. Il a même tourné 25 spots publicitaires, une situation inimaginable il y a quatre mois.





SG Wannabe est lui aussi au sommet de sa carrière, profitant de la popularité de l’émission de divertissement « Hang Out With Yoo », animée par le présentateur numéro 1 sud-coréen Yoo Jae-suk.





Après y avoir donné un mini-concert, le trio a réussi à replacer « Timeless », « Partener for Life » et « Lalala », publiés respectivement en 2004, 2006 et 2008, dans le top 10 de la plupart des sites de musique en streaming en avril dernier.