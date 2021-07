Les Philippines misent sur des « voix féminines » pour chasser les bateaux chinois

ⓒ Getty Images Bank

Alors que les tensions en Pékin et Manille s’enveniment autour de la mer de Chine méridionale, les Philippines tentent de repousser les navires chinois qui envahissent leur territoire maritime en misant sur des voix féminines.





Selon le Washington Post, cette opération militaire dite « anges de la mer » consiste à diffuser des avertissements vocaux d’agentes féminines à travers la radio. Les garde-côtes s’attendent à ce que la voix des femmes permette de dissiper les tensions en rappelant aux militaires chinois leur mère ou leur copine.





Or, ce dispositif a été pointé du doigt par des associations féministes comme renforçant les rôles traditionnellement dévolus aux femmes. D’un autre côté, des experts mettent en cause son efficacité en estimant que les bateaux chinois font une intrusion pour une certaine raison et que des voix féminines ne pourront pas les en empêcher.