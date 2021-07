Comédie musicale : « Park Yeol »

Une comédie musicale inspirée de la vie du militant indépendantiste coréen Park Yeol sera jouée au Dream Art Center à Séoul, du 14 juillet au 12 septembre.





Intitulée tout simplement « Park Yeol », la pièce raconte l’histoire de la lutte de cet activiste anarchiste et indépendantiste contre le régime colonial japonais. En 1923, un grand tremblement de terre dévaste la région de Kanto au Japon. Pour détourner l'attention de la population, les autorités japonaises font circuler des rumeurs selon lesquelles les Coréens résidant dans l'archipel profiteraient du chaos généré par la catastrophe pour attaquer, piller et empoisonner les puits. Les milices, l'armée et la police japonaises commencent alors à tuer les résidents coréens. Park Yeol est arrêté par la police avec sa compagne japonaise Fumiko Kaneko pour avoir comploté une attaque contre la famille impériale nippone.





Dans cette pièce écrite par Lee Seon-hwa et composée par Lee Yu-jeong, on retrouvera Kim Jae-bum, Kim Soon-taek, Baek Ki-bum et Cho Hun dans le rôle-titre et Lee Jung-hwa, Heo Hye-jin et Choi Ji-hye dans le rôle de Fumiko Kaneko.





Date : du 14 juillet au 12 septembre 2021

Lieu : Dream Art Center à Séoul