Concert du pianiste Kim Sun-wook et de l’Orchestre symphonique de la KBS

Le pianiste Kim Sun-wook et l’Orchestre symphonique de la KBS donneront un concert le 30 juillet au Namhansanseong Art Hall à Gwangju dans la province de Gyeonggi.





La première partie de la soirée sera consacrée au Concerto pour piano no 27 en si bémol majeur K.595 de Mozart, dans lequel Kim Sun-wook se produira à la fois en tant que soliste et chef d'orchestre. En deuxième partie, le jeune artiste dirigera la formation pour interpréter la Symphonie no 9 en ut majeur D.944 de Schubert, connue sous le nom de « Grande Symphonie ».





Né en 1988 à Séoul, Kim s'est fait connaître sur la scène internationale en 2006 en devenant à la fois le plus jeune lauréat et le premier musicien asiatique à remporter le Concours international de piano de Leeds. Tout en poursuivant sa brillante carrière de pianiste, il a étudié la direction orchestrale à la Royal Academy of Music de Londres, où il a obtenu son diplôme de maîtrise en 2013.





En janvier dernier, Kim Sun-wook a fait ses débuts officiels de chef d'orchestre à Séoul dans un concert donné aussi avec l'Orchestre symphonique de la KBS, consacré aux œuvres de Beethoven et de Brahms.





Date : le 30 juillet 2021

Lieu : Namhansanseong Art Hall à Gwangju dans la province de Gyeonggi