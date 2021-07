HanDreamnet, développeur de solutions de sécurité réseau

ⓒ HanDreamnet

Les pares-feux ou encore firewall en anglais peuvent empêcher les logiciels malveillants d’accéder à un réseau depuis l’extérieur. Mais des solutions comme celles-ci ont des limites dans la gestion des problèmes qui se produisent à l’intérieur des réseaux. Aussi pour remédier à ces problèmes, la société sud-coréenne HanDreamnet a développé des commutateurs de sécurité pour gérer et contrôler les facteurs de risque internes.





C’est en 2007 que cette société informatique a développé et commercialisé le premier commutateur de sécurité réseau au monde. Baptisée « SubGate », sa solution détecte et bloque les menaces de sécurité pouvant survenir dans les réseaux internes. Et en bloquant le trafic nuisible et en empêchant sa propagation, elle stabilise les services réseaux. Les utilisateurs peuvent ainsi protéger le réseau interne contre diverses menaces en changeant simplement un commutateur, sans avoir à modifier le réseau.