Corée du Nord : limogeage de hauts responsables lors d’une réunion du Politburo

Lors d’une réunion élargie du Bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs le 29 juin, 11 jours seulement après la troisième session plénière du comité, Kim Jong-un a accusé plusieurs hauts responsables d'avoir porté atteinte à la sécurité du pays et de sa population dans le cadre des mesures mises en œuvre pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Certains d’entre eux ont, par suite, été limogés par le dirigeant, bien que les détails du remaniement n’aient pas été divulgués.





« Lors des premières années de son règne, Kim a fait exécuter de nombreuses hauts gradés militaires, mais il ne s’était jusqu’ici débarrassé d’aucun haut fonctionnaire, dans un souci de consolider sa base de pouvoir. Le limogeage de hauts dignitaires pourrait alors être interprété comme le signe d’une dixième année de mandat compliquée pour le leader », explique Cho Han-bum, chercheur à l'Institut pour l'éducation sur la réunification.





Kim Jong-un a reconnu cette année une série de difficultés auxquelles son pays est confronté, notamment d’ordre économique et alimentaire. On se souvient également qu’il avait réprimandé des cadres du parti pour leur inefficacité. Maintenant qu'un membre du comité permanent du Politburo a été démis de ses fonctions, Kim pourrait aller plus loin que la simple remontrance, et procéder à un remaniement radical de son personnel.