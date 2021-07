« Leesangsoon », le premier mini-album de Lee Sang-soon

Lee Sang-soon est un auteur-compositeur-interprète qui mène sa carrière musicale depuis 1998. Il a d’abord fait ses débuts au sein du groupe Wave.





L’artiste s’est ensuite fait connaître auprès du grand public en tant que membre du trio mixte Roller Coaster auquel il a participé entre 1999 et 2006.





Il a lancé en 2010 le « Verandah Project » avec Kim Dong-ryul. La musique du duo masculin est née au cours de plusieurs voyages que les deux musiciens ont fait entre Séoul et Amsterdam.





Lee Sang-soon est aujourd’hui mieux connu comme le mari de la superstar Lee Hyo-ri, leader du girls band légendaire Fin.K.L. Depuis leur mariage en 2013, il a gagné une réputation nationale en accompagnant sa moitié dans différentes émissions de télé-réalité.





Par exemple, il a composé « Beach Again », interprété par SSAK3, le trio mixte formé pour l’émission phare de la chaîne MBC « Hang Out with Yoo » auquel participe son épouse.





Lee Sang-soon est aujourd’hui de retour avec sa propre musique. Il s’agit de son tout premier EP solo car son dernier disque « Day off » publié il y a 10 ans a été le résultat d’une collaboration avec Kim Dong-ryul.