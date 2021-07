La décoration intérieure en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La décoration intérieure, telle qu’elle est perçue en Corée du Nord, doit se conformer aux prescriptions dictées par le parti au pouvoir et s’inscrire dans ses projets.





« Les décorateurs d'intérieur travaillent principalement pour des bâtiments publics, dont ils conçoivent l'intérieur et l'extérieur, les enseignes commerciales ainsi que le mobilier et les éclairages. Au Sud, le concept d’aménagement intérieur consiste en la création d’espaces de vie agencés de manière harmonieuse avec un style en adéquation avec les attentes du client, tandis que le cahier des charges des designers affiliés à l'Association nord-coréenne des artistes industriels doit suivre les règles et recommandations du Parti », explique Choi Hee-sun, professeure à l'école supérieure des Arts de l'université Chung-Ang.





La conception architecturale et la conception des meubles et des éclairages sont prises en charge non seulement par les designers des instituts d'architecture mais aussi par les artistes industriels. Depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, en 2012, d’importants projets de construction ont été engagés, notamment dans la capitale, ce qui a dynamisé le marché du design d'intérieur.