Oh ! La villa Samgwang (6) 이럴 줄 알았어

Dialogue

민재 : 내가 이럴 줄 알았어.

Min-jae: Je m’en doutais.





재희 : 엄마 어떻게..

Jae-hui: Maman, comment ...





민재 : 니가 자꾸 숨기기만 하니까 내가 이렇게 불시에 들이닥쳤지 야밤에.

어떻게 된 거에요? 당신이 여기 왜 있어요?

Min-jae : Puisque tu continues de cacher, je t’ai surpris comme ça,

à un moment inattendu, au milieu de la nuit.

Qu’est-ce qu’il y a ? Pourquoi tu es là ?





정후 : 예?

Jeong-hoo: Pardon ?





※ En raison de la diffusion d’une émission spéciale, la leçon audio de cette semaine n’est pas fournie.





L’expression de la semaine

이럴 줄 알았어 : Je m’en doutais.





이러다 : verbe qui est la forme contractée de « 이리하다 », « faire comme ça »





Cette expression est employée quand une situation est identique à ce que le locuteur a deviné ou prévu. Dans beaucoup de cas, sa prévision est négative.





Elle est aussi utilisée avec un verbe, comme dans « 안 올 줄 알았어 », « Je savais que tu ne viendrais pas ». 안 est un adverbe négatif qui donne le sens de « ne pas » et 오다 « venir ». Quand le résultat d’une situation est différent de ce qu’on a prévu, on utilise -(으)ㄹ 줄 몰랐어qui signifie « je ne savais pas ... ». Par exemple, « 시간이 이렇게 많이 걸릴 줄 몰랐어 », « Je ne savais pas que cela prendrait autant de temps. » 시간 veut dire « temps » et 걸리다 « prendre » ou « nécessiter ».





Exemples

① 가: 영미는 오늘도 늦나 봐.

나: 이럴 줄 알았어. 걔는 약속 시간 지키는 걸 본 적이 없다니까.

A : Yeong-mi doit être en retard aujourd’hui aussi.

B : Je m’en doutais. Je ne l’ai jamais vue être ponctuelle à un rendez-vous.





② 가: 어, 빗방울 떨어지네.

나: 이럴 줄 알았어. 내가 세차하면 꼭 비가 오더라고.

A : Ah, des gouttes de pluie tombent.

B : Je m’en doutais. Chaque fois que je lave ma voiture, il pleut sans exception.





Consultante : Park, Ji-young (professeur retraitée du LEI, Université Nationale de Séoul)









Mots et expressions à retenir

엄마 : « maman »

어떻게 : « comment »

니가 : forme familière de 네가, « tu »

자꾸 : « de manière répétée » ou « souvent »

숨기다 : « cacher »

내가 : « je »

이렇게 : « comme ça »

-니까 : terminaison qui indique la cause

불시에 : « à un moment inattendu »

들이닥치다 : « surprendre »

야밤 : « au milieu de la nuit »

당신 : « vous » (Ce terme est aussi employé pour désigner l’interlocuteur entre un couple marié.)

왜 : « pourquoi »

여기 : « ici » ou « là »