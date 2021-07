Le débat est lancé pour dépénaliser le tatouage

ⓒKBS News

Voici un débat qui refait surface. Il s’agit de légaliser le tatouage pratiqué par des professionnels non-médecins mais qualifiés pour remplir les conditions requises. Un projet de loi a été déposé à cette fin. Selon un sondage récent, un peu plus de 50 % des personnes interrogées sont favorables à ce texte, tandis qu’environ 40 % y sont défavorables. On constate une forte divergence en fonction des tranches d’âge. Jusqu’aux quarantenaires, l’opinion majoritaire est pour cette disposition. Notamment, 80 % des 20-29 ans la soutiennent. Par contre, l’initiative est désapprouvée par la majorité des seniors âgés de 60 ans ou plus.





Autrefois, au pays du Matin clair, le tatouage était considéré comme l’apanage des bandes criminelles. D’où son image très sulfureuse. Mais les mentalités ont changé au fil des années. Aujourd’hui, il représente un mode d’expression de soi, notamment chez les jeunes à tel point que le pays a abrogé l’interdiction aux tatoués d’intégrer l’armée et la police. Selon un sondage effectué en 2019 par l’Institut pour la santé et les affaires sociales (Kihasa), 26,9 % des jeunes âgés de 20 à 29 ans et 25,5 % des trentenaires ont répondu s’être fait tatouer. Parmi les non-tatoués, environ 23 % des hommes et 27 % des femmes se disent prêts à sauter le pas.





Par ailleurs, les tatoueurs sud-coréens sont très performants pour jouir d’une réputation mondiale. Ils raflent des prix en haut du palmarès dans de nombreux concours internationaux et sont félicités par des célébrités de différents pays. Certains étrangers n’hésitent pas à venir se soumettre à leur aiguille. Ainsi, le tatoueur émerge comme un métier prometteur. Le nombre des tatoueurs professionnels en activité dans le pays est estimé dans une fourchette de 8 000 à 20 000.





On parle désormais de « k-tatouage » sublimé au statut d’art. Mais son exercice reste illégal en Corée du Sud, sauf pour quelques rares tatoueurs titulaires d’un permis d’exercice de médecine. A l’origine se trouve un verdict rendu par la Cour suprême il y a 29 ans, selon lequel le tatouage constitue un acte médical qui peut être pratiqué uniquement par les médecins. Depuis, il fait jurisprudence en l’absence de législation en la matière. Plusieurs projets de loi ont été déposés entretemps pour y remédier, mais en vain.





La polémique reste entière. Les partisans de la réforme valorisent le tatouage comme un genre artistique et du point de vue de la liberté d’expression. Selon eux, si le tatouage reste illégal, ce sont les consommateurs qui en paieront le prix en cas de problème. Il est donc impératif d’instaurer un cadre réglementaire adéquat afin d’assurer ce service dans des conditions plus sûres. En revanche, pour les pourfendeurs, le tatouage nuit aux bonnes mœurs et exerce une influence négative sur le développement affectif des adolescents. Quant au milieu des médecins, il se soucie des effets secondaires.