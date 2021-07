Sommet Séoul-Amsterdam : une coopération élargie dans l’industrie de pointe

ⓒYONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in s’est entretenu, mercredi en visioconférence, avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Cette entrevue virutelle est intervenue à l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.





Dans un communiqué de presse conjoint adopté à l’issue de ce rendez-vous, les deux dirigeants ont affirmé que Séoul et Amsterdam mettraient en valeur leurs atouts respectifs afin de jouer avec succès leur rôle pilote dans la quatrième révolution industrielle. Ils ont tenu à souligner que la Corée du Sud était forte dans les semi-conducteurs et les Pays-Bas dans les équipements servant à les fabriquer, avant d’afficher leur volonté de renforcer la coopération en la matière. Le président Moon a félicité le géant néerlandais ASML pour sa décision d’investir au pays du Matin clair. Et il a souhaité que le seul fournisseur mondial de machines de lithographie par rayonnement ultraviolet extrême (EUV) contribue à l’instauration d’une chaîne d’approvisionnement stable par les entreprises sud-coréennes. D’emblée, le chef de la Maison bleue s’est attendu à ce que les deux nations élargissent leur coopération dans divers domaines de technologies de pointe : les semi-conducteurs, la biotechnologie, l’hydrogène, la voiture du futur, la logistique dans le transport maritime, les startups, l’agriculture intelligente ou la ville intelligente. A son tour, le chef du gouvernement néerlandais s’y est prononcé favorable en prônant la création de synergies dans ces secteurs.





Les deux leaders sont aussi convenus de fédérer les efforts pour surmonter la crise mondiale du COVID-19. Le président sud-coréen a affirmé que son pays contribuerait à juguler la pandémie avec ses capacités de production de bio-médicaments classées au deuxième rang mondial. Le Premier ministre néerlandais a dit pour sa part compter sur la Corée du Sud qui a prouvé l’efficacité de sa stratégie dite « 3T », à savoir tester, tracer et traiter. Il a fait savoir que les Pays-Bas organiseraient un forum mondial sur les vaccins l’an prochain. Son interlocuteur a affiché l’intention d’y participer. Rutte et Moon se sont engagés à forger une plus large coopération bilatérale dans le cadre de différents mécanismes multilatéraux tels que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le COVAX, l’initiative mondiale visant à assurer un accès universel, équitable et rapide aux vaccins anti-COVID. Sans oublier de faire front commun face à d’autres enjeux mondiaux tels que l’économie verte, la lutte contre le changement climatique et les nouvelles énergies renouvelables.





Par ailleurs, le locataire de la Cheongwadae a réaffirmé que son pays poursuivrait des efforts pour dénucléariser la péninsule de manière complète et pour y instaurer la paix. Et le chef du gouvernement néerlandais y a accordé son soutien.





Au sein de l’Union européenne (UE), les Pays-Bas constituent le deuxième partenaire commercial de la Corée du Sud et le premier investisseur vis-à-vis de celle-ci. Ils ont promu leurs relations au statut de « partenariat global et tourné vers l’avenir » en 2016.