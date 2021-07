« Blackpink The Movie » va sortir cet été dans une centaine de pays

ⓒ YG Entertainment

Blackpink, qui a fait ses débuts le 8 août 2016, va bientôt célébrer ses 5 ans de carrière.





D’après son agence YG Entertainment, un nouveau documentaire qui lui est consacré va sortir au cinéma dans une centaine de pays à cette occasion.





Ce film retracera le parcours hors pair que le quartette a emprunté durant ces cinq dernières années tout en dévoilant des interviews inédites. Les spectateurs pourront revivre les moments forts de son concert en ligne « The Show » tenu en janvier dernier et ceux de son spectacle « In Your Area » organisé en 2018.





La sortie de « Blackpink The Movie » est programmée dans le cadre du projet dit « 4+1 » lancé à l’occasion du 5e anniversaire des débuts du plus célèbre girls band au monde.





A noter que la chaîne officielle de YouTube compte plus de 62,1 millions d’abonnés, juste derrière Justin Bieber, suivie par 63,8 millions d’internautes.