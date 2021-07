Jardin d’été : HYNN organise son concert solo

Date : le 17 juillet

Lieu : Parc olympique à Séoul





HYNN, qui a dû reporter son concert en décembre 2020 face à la propagation de l’épidémie de COVID-19, est de retour pour une nouvelle date.





La vocaliste de son vrai nom Park Hye-won se produira en concert à guichet fermé le 17 juillet au parc olympique de Séoul. Selon son agence New Order Entertainment, l’ensemble des tickets de ce spectacle baptisé « Jardin d’été » se sont écoulés une minute après l’ouverture de la billetterie en ligne.





Afin de permettre à ses fans qui ne peuvent pas faire le déplacement faute de places d’y assister quand même, le concert sera également diffusé en direct sur la toile.





Pour rappel, HYNN qui a fait ses débuts en décembre 2018 avec son tout premier single « LET ME OUT », a remporté en 2020 le prix « New Wave » aux APAN Music Awards.