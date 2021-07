INFINITT Healthcare, un développeur de solutions d’imagerie médicale et d’information

ⓒ INFINITT Healthcare

La société sud-coréenne INFINITT Healthcare numérise des images médicales depuis sa création il y a 20 ans. Et son nom INFINITT contient en quelque sorte sa volonté de se développer sur la base d’un développement technologique et d’une innovation sans limite.





INFINITT Healthcare a développé des solutions adaptées à diverses spécialités médicales, notamment la radiologie, la cardiologie et la pathologie, des plateformes de big data médicales pour l’utilisation des données d’entreprise ainsi que des services de big data et d’intelligence artificielle pour l’intégration de données dans les établissements médicaux. Et grâce à sa plate-forme d’imagerie d’entreprise qu’elle a mise au point, les médecins peuvent proposer un traitement optimisé pour chaque patient.