Combinaison des mots « Chine » et « Amérique », le terme « Chimerica » fait référence aux systèmes des deux pays et indique que les États-Unis et la Chine ont divisé leurs rôles en consommateur et producteur, respectivement, et ont développé une relation économique interdépendante.





La Chine a réalisé une croissance économique remarquable depuis qu’elle a déclaré sa politique de réforme et d’ouverture en 1978. Dans ce processus, cependant, sa dépendance à l’égard des États-Unis s’est renforcée. L’économie de l’empire du Milieu a pu se développer rapidement, grâce aux Américains qui importent ses produits en grande quantité. Washington, pour sa part, a pu combler son déficit budgétaire croissant, car Pékin achète des obligations du gouvernement américain avec les dollars qu’il a gagnés grâce à ses exportations vers le pays de l’Oncle Sam.





Beaucoup soulignent que les deux pays partagent le même sort. Les États-Unis conservent toujours l’hégémonie mondiale alors que la Chine exerce une influence sur la communauté internationale avec ses énormes réserves de devises et son fort potentiel de croissance. Et même si les deux grandes puissances sont en conflit de temps en temps, elles savent qu’elles dépendent l’une de l’autre et qu’elles doivent coopérer. Certains spécialistes pensent que leurs relations déterminent l’avenir de l’économie mondiale, une affirmation qui en fait est une réalité.