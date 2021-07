Solides bénéfices des deux plus grandes entreprises technologiques sud-coréennes

ⓒ YONHAP News

Les deux géants sud-coréens de l’électronique que sont Samsung Electronics et LG Electronics ont dévoilé des bénéfices supérieurs aux estimations du marché pour les mois d’avril et de juin 2021. Le premier a affiché le bénéfice d’exploitation le plus élevé en 11 trimestres, soit depuis le troisième trimestre de 2018, quand il a connu un boom mondial des semi-conducteurs. De son côté, celui de LG a aussi été les plus élevé pour un deuxième trimestre depuis 12 ans, grâce notamment aux solides performances de son activité principale, l’électroménager. On peut aussi noter que LG a encore un peu plus creusé l’écart avec son principal rival américain Whirlpool au deuxième trimestre, comme il l’avait déjà fait au trimestre précédent. Ce nouveau développement laisse donc présager que le fabricant d’électronique sud-coréen devrait occuper la première place du marché mondial de l’électroménager cette année.





Et malgré la crise du COVID-19, Samsung et LG devraient continuer à mener à bien leurs activités dans les mois à venir. Cela parce que les deux groupes ont réagi de manière proactive et efficace à l’évolution de l’environnement commercial. Tôt, ils ont détecté une évolution vers une tendance du sans contact dans le sillage de la crise pandémique et se sont concentrés sur les investissements pertinents et le développement de produits de manière préventive.