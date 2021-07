Exposition : « DNA – Dynamic & Alive Korean Art »

Le Musée national d'art moderne et contemporain de Corée organise une exposition intitulée « DNA – Dynamic & Alive Korean Art » du 8 juillet au 10 octobre dans sa galerie au palais Deoksugung à Séoul.





Dans cette exposition où se croisent l'art traditionnel et l'art contemporain de Corée, 35 biens culturels, quelque 130 œuvres d'art contemporain ainsi qu'une centaine d'images et de documents sont présentés.





L'événement devrait permettre aux visiteurs de retracer l'influence de l'art traditionnel sur l'art contemporain coréen et de se faire une idée de l'esthétique de l'art coréen, et ce, à l’appui de quatre mots-clés : « sacré », « élégant », « populaire » et « harmonieux ».





Date : du 8 juillet au 10 octobre 2021

Lieu : Musée national d'art moderne et contemporain de Corée, à Séoul