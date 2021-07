Déroulement des Jeux Olympiques de Tokyo

Le base-ball, qui avait été supprimé après les Jeux de Pékin en 2008, revient en tant que discipline officielle. S’y ajoutent le karaté, le surf, le skateboard, et l’escalade sportive.

Afin d’augmenter le taux de participation des athlètes féminines, les épreuves mixtes ont été multipliées. Les épreuves par équipes mixtes ont été introduites en tir à l’arc et le relais mixte en athlétisme. Ont été nouvellement créées les épreuves par équipes mixtes pour le judo, les doubles mixtes pour le tennis de table et le relais par équipes mixtes pour le triathlon. Concernant le basketball, une épreuve à trois contre trois a été ajoutée pour les hommes comme pour les femmes.

S’il y a une mauvaise nouvelle, c’est que dans le processus d’ajustement des épreuves à médailles du tir, le pistolet à 50 m a été supprimé, une discipline où le sud-Coréen Jin Jong-oh, appelé « dieu du tir », a réalisé un exploit en remportant trois médailles d’or consécutives.

Une bonne nouvelle toutefois pour les sud-Coréens, compétents en escrime : dans cette discipline, deux médailles d’or ont été ajoutées dans l’épreuve par équipes masculine et féminine. Jusqu’à présent, seules 10 médailles d’or étaient décernées dans 12 épreuves, à savoir les épreuves individuelles et par équipe de fleuret, d’épée et de sabre masculine et féminine. D’où la suppression d’une épreuve par équipe masculine et féminine tour à tour tous les quatre ans. Mais cette fois-ci, toutes les épreuves par équipe auront lieu normalement, un changement qui devrait être bénéfique pour la Corée du Sud.