Pyongyang et Pékin célèbrent le 60e anniversaire de leur traité d'amitié

Le 11 juillet a marqué le 60e anniversaire de la signature du traité d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelles entre Pyongyang et Pékin. À cette occasion, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président chinois Xi Jinping ont exprimé, via un échange de messages, leur engagement à renforcer les relations entre les deux pays.





« Il nous faut prendre en compte la situation diplomatique actuelle : le conflit entre Pékin et Washington s'intensifie, alors que Pyongyang cherche à se mettre en position de force en vue des futures négociations avec ce dernier. L'anniversaire de leur traité d’amitié offre à la Corée du Nord et à la Chine l’occasion de mettre en valeur leur amitié et de tirer parti de l’autre afin d'obtenir plus de levier dans leurs négociations avec les États-Unis », analyse le commentateur politique Lee Jong-hoon.





Depuis la signature du traité en 1961, les relations entre la Corée du Nord et la Chine ont évolué avec des hauts et des bas suivant les fluctuations qu’a connues la politique internationale. En effet, leurs relations se sont dégradées en août 1992, quand Pékin a établi des liens diplomatiques avec Séoul, et suite à la mort de l'ancien dirigeant Kim Il-sung, en 1994, dont l'amitié avec le président chinois avait favorisé les relations bilatérales.