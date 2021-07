Coiffes et coiffures en Corée

Dans la torpeur de l’été, les Coréens ressortent chapeaux, casquettes et visières pour se protéger des puissants rayons du soleil. Mais on est loin de la diversité des siècles passés. En effet, le premier constat que faisaient les voyageurs occidentaux au 19e siècle au pays du Matin clair, c’est la profusion de coiffures et coiffes en tout genre. Les Chinois surnommaient d’ailleurs la Corée « le pays des chapeaux ». Des chapeaux pour hommes comme pour femmes que l’on portait et conservait en toutes circonstances, même en intérieur. Les coiffes et coiffures étaient, bien entendu, des accessoires d’apparat mais aussi une marque d’appartenance à un groupe social.





ⓒ Getty Images Bank

Les cheveux se portaient longs au masculin comme au féminin, et ce jusqu’en 1896, année d’un décret impérial imposant la coupe de cheveux à l’occidental pour les hommes. Il fallut néanmoins plusieurs décennies pour que cette coupe devienne la norme. La tradition des cheveux longs, noirs et lisses pour les femmes reste encore bien ancrée de nos jours, mais les teintures se font de plus en plus nombreuses et les jeunes n’hésitent plus à arborer des coupes à la garçonne.





ⓒ Getty Images Bank

Petit tour cette semaine donc dans le monde de la « coiffure à la coréenne », dont la série Netflix « Kingdom » a permis d’en diffuser la connaissance auprès du public occidental.