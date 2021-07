« Your Choice », 8e mini-album de Seventeen

Seventeen est un boys band qui a débuté en mai 2015 avec 13 membres. Il s’agit du 2e groupe masculin lancé par le label Pledis Entertainment. Dès ses débuts, il s’est imposé comme l’un des groupes phares de la k-pop de troisième génération. Son premier opus officiel « First ‘Love&Letter’ », sorti en avril 2016, s’est écoulé à plus de 800 000 exemplaires.





Grâce à son troisième EP sorti huit mois plus tard et vendu à plus de 130 000 unités, Seventeen est devenu le 4e boys band sud-coréen à dépasser les 100 000 ventes dans les sept premiers jours suivant la publication de son disque.





Ce n’est pas tout. Le 7e mini-album et l’album spécial de Seventeen, publiés respectivement en juin et en octobre 2020, se sont écoulés chacun à plus d’un million d’exemplaires dans le pays du Matin clair. Seventeen est alors devenu l’an dernier le deuxième artiste de k-pop ayant vendu le plus grand nombre de disques, derrière l’incontournable BTS.





Après avoir pris une pause de huit mois bien méritée, le groupe a dévoilé le 18 juin dernier son 8e mini-album composé de six morceaux. Sa vente s’est élevée à 1,14 million d’unités seulement quatre jours après sa publication. Ainsi, « Your Choice » est devenu l’album de Seventeen le plus rapide à dépasser le seuil du million.