Novasonic organise son premier concert depuis 11 ans

Date : le 25 juillet

Lieu : Blue Square à Séoul





Novasonic, qui fête cette année ses 22 ans de carrière, organise le 25 juillet un concert au Blue Square à Séoul.





Pour rappel, le dernier concert du groupe de rock a eu lieu il y a 11 ans, à l’occasion du 10e anniversaire de ses débuts en 2010.





Afin de célébrer ensemble le 22e anniversaire du quartette, Park Wan-kyu, Hong Kyung-min, Lee Ji-hoon et Go Yu-jin vont monter sur scène. Novasonic et quatre célèbres vocalistes vont proposer diverses collaborations pour le plus grand bonheur des spectateurs.