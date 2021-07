Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : le baseball

Tout d’abord, six pays sont divisés en deux groupes. La Corée du Sud, classée 3e mondial, est dans le groupe B avec les États-Unis et Israël. Le Japon, le pays hôte, rejoint le Mexique et la République dominicaine dans le groupe A. Afin de jouer plus de matchs avec moins de pays participants, la méthode de repêchage a été modifiée. Les équipes jouent deux matchs en phase de poules puis passent au tournoi à partir duquel il y des épreuves de repêchage. Donc, en principe, même l’équipe perdante du groupe peut remporter le titre olympique.

Pour atteindre rapidement son objectif de médaille d’or, l’équipe sud-coréenne devrait se hisser en tête du groupe B et battre la meilleure équipe du groupe A. Cependant, il y a une règle spéciale selon laquelle si une équipe ne peut pas participer en raison du COVID-19, toutes les autres équipes jouent à un « tournoi toutes rondes simple », c’est-à-dire qu’elles s’opposent une seule fois au cours de la compétition. Les premier et deuxième au classement s’affrontent pour la médaille d’or, et les troisième et quatrième jouent pour la médaille de bronze.