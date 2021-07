IoTPLEX, un fournisseur de solution de contrôle de localisation

ⓒ iotplex

La jeune société sud-coréenne IoTPLEX est un fournisseur de services de contrôle de localisation. Son activité principale est de développer un appareil basé sur la communication sans fil pour collecter des informations de localisation et de créer une plate-forme de contrôle de localisation pour gérer les informations. Et depuis sa création, il y a six ans, elle a travaillé sur un système de contrôle de localisation utilisant le GPS, en encourageant la recherche et le développement de matériel, de logiciels et de micrologiciels.





Son produit phare se nomme « Fourguard ». C’est un minuscule traceur GPS qui est facile à transporter et c’est aussi le premier appareil de ce type à utiliser le réseau de communication LTE en Corée du Sud. Sa solution fait une vérification d’emplacement toutes les deux secondes, contre une toutes les minutes de ses concurrents sur 3G, de sorte qu’elle est capable d’identifier un emplacement presque en temps réel pour proposer un contrôle de localisation plus précis.