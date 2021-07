Disciplines phares de l’équipe sud-coréenne : le football

Aux JO de Tokyo, les 16 équipes qualifiées sont réparties en quatre groupes. Et les deux qui finiront en tête de leur groupe disputeront une phase à élimination directe.

La Corée du Sud a été affectée au groupe B avec la Nouvelle-Zélande, le Honduras et la Roumanie. Elle a eu la « poule la plus facile ». Selon son sélectionneur, elle doit se préparer à une embuscade inattendue, à savoir son premier match face à la Nouvelle-Zélande.

Dans l’histoire olympique, la Corée du Sud a enregistré 3 victoires et 0 défaite face à la Nouvelle-Zélande, ainsi que 2 victoires, 1 nul et 1 défaite contre le Honduras. Elle aura son premier match olympique face à la Roumanie. Ainsi, elle semble avoir toute ses chances.

Mais le plus dur sera à venir. Aux huitièmes de finale, la Corée du Sud pourrait retrouver le Japon. Et à partir des quarts de finale, elle affrontera les équipes puissantes des groupes C et D. Lee Kang-in, connaisseur de la Ligue espagnole, a notamment remarqué la très belle composition de l’équipe d’Espagne, l’un des prétendants redoutés de la médaille d’or. Sans oublier le Brésil qui tâchera de défendre son titre olympique, et l’Argentine et la France susceptibles de barrer la route au pays du Matin clair dans son ascension vers la plus haute marche du podium.