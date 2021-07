Récital du pianiste Won Jae-yeon

Le pianiste Won Jae-yeon donnera un récital composé d'œuvres de Schumann et de Brahms le 31 juillet au Centre d'art Aram Nuri à Goyang, dans la province de Gyeonggi. Ce concert est la première étape de sa tournée nationale qui le conduira à Gwangju (21 août), à Busan (26 août) et à Séoul (2 septembre).





Agé de 33 ans, Won a étudié le piano à l'université nationale des arts de Corée avant de poursuivre ses études en Allemagne et en Autriche. Son talent a été récompensé par de nombreux prix prestigieux dont notamment le deuxième prix et le prix du public au Concours international de piano Ferrucio Busoni en 2017.





Au programme : les Scènes de la forêt op.82 et la Fantaisie op.17 en do majeur de Schumann et les Variations sur un thème original op.21 No.1 de Brahms.





Date : le 31 juillet 2021

Lieu : Centre d'art Aram Nuri à Goyang