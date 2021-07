Concert de musique de chambre coréenne « NOK Choice »

En août prochain, le Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul organisera son Festival de musique de chambre avec quatre concerts consacrés à la musique traditionnelle coréenne. Le premier concert de cette série sera donné, le 13 août, par l'Orchestre national de Corée (NOK).





Pour ce concert intitulé « NOK Choice », la formation placée sous la direction du directeur musical Kim Sung-jin interprétera six nouvelles œuvres de musique de chambre commissionnées auprès des compositeurs contemporains, qui ont été jouées pour la première fois en public lors de la série « Concerts de midi ». Parmi ces œuvres figurent notamment « Little Prayer » de Park Kyung-hoon et « The Color of Time » de Hong Min-woong.





L’Orchestre national de Corée a été créé en 1995 en tant qu'ensemble résident du Théâtre national de Corée. Il est exclusivement composé d’instruments traditionnels coréens et compte aujourd’hui une soixantaine de membres.





Date : le 13 août 2021

Lieu : Théâtre traditionnel de Donhwamun à Séoul